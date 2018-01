Der Polizist: Alexander Klimmey, Oberkommissar

Als Polizist und GdP-Mitglied in Kreuzberg fühle ich mich – freundlich ausgedrückt – veräppelt. Bei der Besoldung sind wir in Berlin Schlusslicht und unsere Ausrüstung ist veraltet. Unsere Einsatzpläne können wegen des Personalnotstands nicht im Voraus geplant werden und die Überstundenberge – manche Kollegen haben 200 bis 300 Stunden – wachsen. Die Lücken werden größer, qualifizierten Nachwuchs bekommen wir kaum und in den nächsten fünf Jahren verabschieden sich 30 Prozent der Kollegen in den Ruhestand. Wir brauchen endlich eine bundeseinheitliche Besoldung und Ausstattung, Investitionen in moderne Ausrüstung und eine Vereinheitlichung gesetzlicher Grundlagen. Auch in die Justiz muss investiert werden, damit unsere Arbeit nicht im Sande verläuft. Wenn wir beispielsweise am Kotti von Betrunkenen angegriffen werden, erstatten wir zwar Anzeige, aber bis vor einen Richter kommen nur die wenigsten. Wir müssen über die Möglichkeit der sofortigen U-Haft für Gewalttäter nachdenken. Sie dürfen ebenso wie Gefährder nicht auf der Straße herumlaufen, nur weil sich Verfahren Monate bis Jahre hinziehen. Der Rechtsstaat kommt sonst an seine Grenzen. Die Justiz braucht deshalb mehr Personal. Immerhin: Die Probleme wurden erkannt. Im Wahlkampf haben sich SPD und CDU/CSU für Investitionen in der Inneren Sicherheit ausgesprochen. Das dürfen keine Sonntagsreden bleiben.

Aufgezeichnet von Felix Hackenbruch

Der Rentner: Holger Purgander, ehemaliger BVG-Fahrer

42 Jahre habe ich als Schlosser und Straßenbahnfahrer gearbeitet – erst bei der BVB in Ostberlin, nach der Wende dann bei der BVG. Mit 16 fing ich an, mit 58 musste ich in den Vorruhestand gehen, weil ich Diabetiker bin. Das macht sich bei der Rente bemerkbar, genauso wie das geringe Gehalt damals in der DDR. Heute bekomme ich monatlich 908 Euro Rente. Da bleibt nach den Miet- und Heizkosten nicht mehr viel übrig. Ich kann nichts sparen. Im Gegenteil: Weil meine orthopädischen Schuhe und bestimmte Medikamente nicht von der Kasse übernommen wurden, musste ich meinen Dispo überziehen. Das zahle ich jetzt monatlich zurück. Die Politik muss dringend etwas tun. Warum gibt es keine Mindestrente von 1000 Euro? Es heißt immer: Die Rente werde mit der Inflationsrate ausgeglichen. Doch dann gibt es vielleicht zehn bis 15 Euro mehr im Monat. Das ist keine Rentenerhöhung für mich. 30, 40 Euro mehr würden vielen nichts ausmachen. Aber für mich ist das viel Geld.

Aufgezeichnet von Ferdinand Moeck

Der Unternehmer: Olaf Höhn, Eisfabrikant

Wir haben ein Riesenproblem, Arbeitskräfte zu finden. Wir haben 14 Eismaschinen, aber im vergangenen Jahr waren nur an drei Tagen alle im Einsatz, obwohl wir zehn Euro und damit mehr als den Mindestlohn zahlen – für angelernte Kräfte. Wenn wir Personal für unsere Cafés suchen, ist es noch schwieriger. Ich glaube, es gibt ein Motivationsproblem in unserem Land. Die Müdigkeit der großen Koalition hat den Arbeitsmarkt, die Arbeitskräfte und auch schon die jungen Leute ergriffen. Wenn man sich an die Politiker wendet, ziehen die sich gleich auf ihre parteipolitischen Vorgaben zurück, dabei müssten Merkel und Schulz doch Leuchttürme sein. Besonders enttäuscht bin ich darüber, dass wir beim Umweltschutz und in der Klimapolitik nicht weitergekommen sind. Die große Koalition liefert nur allerkleinste Eiskugeln, dabei bräuchten wir die ganze Packung.

Aufgezeichnet von Heike Jahberg