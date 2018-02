May sprach zunächst über den Beitrag des Vereinigten Königreichs zur inneren Sicherheit der europäischen Bürger und zur Terrorismusabwehr. Sie betonte über anderem, wie stark Großbritannien Daten an Europol zuliefere. Um das weiter zu garantieren, brauche es ein Sicherheitsabkommen zwischen der EU und Großbritannien, das eine Tiefe habe, wie es bislang keines der Drittstaatenabkommen der EU in Sachen Sicherheit habe. "Politische Doktrin und Ideologie" dürften der Aushandlung solcher Abkommen mit Großbritannien nicht entgegen stehen, sagte May, jedes Abkommen müsse die "Rechtskultur" Großbritanniens respektieren. Das sagte sie wohl mit Blick auf Forderungen, die Briten müssten sich europäischen Datenschutzstandards und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen. "Unsere Bürger sind sicherer durch unsere Zusammenarbeit. Als ihre politischen Vertreter können wir nicht zulassen, dass das gefährdet wird."

Auch mit Blick auf militärische Kooperationen bot Theresa May eine enge Zusammenarbeit an - ebenfalls nicht ohne auch Gegenleistungen zu fordern. Sie bot die gemeinsame Entsendung von Truppen an, regelmäßige diplomatische Abstimmungen, die Übernahme europäischer Sanktionen in britisches Recht. Sie forderte Beteiligung an europäischen Rüstungsprojekten ein, besonders in der Cybersicherheit und in der Entwicklung von Satelliten und zeigte Interesse an den Mitteln im "European Defense Fund", einem neuen, gemeinsamen EU-Topf, aus dem die Entwicklung von Rüstungsprojekten und Forschung finanziert werden soll.



Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, sagte nach der Rede: "Ihre Rede hat mir noch einmal gezeigt: Die Brexit-Entscheidung ist sehr bedauerlich." Spontaner Applaus brandete auf. Mays kühle Antwort auf diese kleine Liebeserklärung allerdings war: "There is no question of a new referendum - ein weiteres Referendum steht außer Frage."



Immerhin, dieses Mal ist der Saal voll. Als die britische Premierministerin Theresa May vor einigen Wochen in Davos sprach, blieben viele Reihen leer, als habe das Vereinigte Königreich schon seine Bedeutung verloren. Dieses Mal bekam May viel Aufmerksamkeit. Und sie sandte eine klare Botschaft: Wir sind gerade in Sicherheitsfragen für euch unverzichtbar, liebe Kontinentaleuropäer, bitte denkt daran in den Brexit-Verhandlungen. Es war eine Rede, die darauf ausgelegt war, die Verhandlungsposition der Briten in Brüssel zu verbessern. May kam als Gegenspielerin Brüssels, wenn auch mit ausgestreckter Hand.