Sigmar Gabriel sieht Weltgeschichte an einem Wendepunkt

Sigmar Gabriel scheut in seiner Rede nicht vor Pathos zurück: Er zeichnet die Gegenwart als dramatischen historischen Moment, an dem Europa sich entscheiden muss, ob es den Beginn eines neuen "asiatischen Zeitalters" zulässt - oder sich sammelt, zusammensteht und selbst zu einem ernstzunehmend Spieler der Weltordnung wird. Gabriel zeichnete diese Entscheidung quasi als Entscheidung über Leben und Tod und endete mit einem Zitat von Benjamin Franklin: "We must indeed all hang together, or, most ensuredly, we will all hang separately." Gabriel sagte auch: "Es geht wieder um die Freiheit."

Deutlich freundlicher war Gabriels Rede mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen. Noch im Dezember hatte er in einer von seinen Presseleuten als "Grundsatzrede" bezeichneten Ansprache auf einer außenpolitischen Tagung in Berlin gesagt, die transatlantischen Beziehungen würden auch nach Trump nie wieder die gleichen. Diese Mal betonte er die historische Tiefe der Beziehungen und die gegenseitge Abhängigkeit: "Wenn wir prägend sein wollen, müssen wir erkennen, dass eigene Kraft in Europa nicht ausreichen wird. Für unsere amerikanischen Partner sollte klar sein, dass die enge Zusammenarbeit mit Europa auch in ihrem eigenen Interesse bleibt."

Gabriel mahnte, die Europäer müssten, wie China auch, eine eigene globale Strategie entwickeln - und die Instrumente, um sie umzusetzen. "China ist das einzige Land der Welt mit einer wirklichen globalen geostrategischen Idee. "Vorzuwerfen ist es uns, dass wir als Westen über keine eigene Strategie haben."