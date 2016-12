Fahnder des Bundeskriminalamtes haben in Berlin einen möglichen Kontaktmann des Islamisten Anis Amri festgenommen. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit, sie leitet bei Taten von erheblicher Bedeutung – etwa Terrorakten – die Ermittlungen. Die Festnahme habe am Mittwoch in Tempelhof stattgefunden, der Verdächtige ist Tunesier und hat dort Wohn- und Geschäftsräume. Ein Sprecher des Generalbundesanwalts erklärte: Hintergrund des Einsatzes sei „die Erkenntnis, dass der verstorbene Beschuldigte Amri in seinem Mobiltelefon die Rufnummer eines 40-jährigen tunesischen Staatsangehörigen gespeichert hatte“. Dieser Mann könnte „in den Anschlag eingebunden gewesen sein“. Bis morgen wird nun ein Haftbefehl geprüft. Zuerst hatte "Spiegel online" darüber berichtet.

Der 24-jährige Amri aus Tunesien soll am 19. Dezember mit einem Truck am Breitscheidplatz zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt haben. Nach seiner noch nicht aufgeklärten Flucht war Amri in Italien von Beamten erschossen worden. Anis Amri war in Berlin über Monate aktiv. Bisherigen Ermittlungen zufolge fiel er als Drogendealer und in einer unter Salafisten beliebten Moschee auf.

