Zehn Tage nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat die Bundesanwaltschaft (GBA) über den Stand der Ermittlungen informiert. Zunächst machte GBA-Sprecherin Frauke Köhler deutlich:

IS-Bekennervideo sei authentisch, es zeige den Islamisten Anis Amri in Berlin.

Als mutmaßlicher Kontaktmann von Amri war am Mittwoch ein 40-Jähriger vorläufig festgenommen worden, er ist wieder auf freiem Fuß. Die Bundesanwaltschaft habe gegen den Mann keinen Haftbefehl erwirkt, sagte Köhler.

Am 19. Dezember war nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen der 24 Jahre alte Tunesier Anis Amri mit einem zuvor gekaperten polnischen Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gefahren. Zwölf Menschen starben, 55 wurden verletzt. Immer noch liegen Betroffene des Massakers in Kliniken.

Vom Bundeskriminalamt veröffentlichte Fahndungsfotos des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri Foto: dpa/BKA

Amri flüchtete von Berlin über die Niederlande und Frankreich nach Italien, dort erschossen ihn Polizisten in Notwehr. erschossen. Der GBA-Sprecherin zufolge hat ein automatisches Bremssystem die Fahrt des Lastwagens gestoppt, nicht der polnische Spediteur, wie zunächst angenommen.