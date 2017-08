Bundesinnenministerium und Auswärtiges Amt haben sich darauf verständigt, auch in Zukunft in Ausnahmefällen Flüchtlinge nach Afghanistan abschieben zu lassen. Das ergibt sich aus einer internen Neubewertung der allgemeinen Sicherheitslage für Afghanistan, über die die Zeitungen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (Mittwoch) berichten.

Damit bestätigt die Bundesregierung offiziell die eingeschränkte Abschiebepraxis, die nach dem Anschlag auf die Deutsche Botschaft in Kabul im Mai bereits inoffiziell angewandt wurde.

Rund 10.000 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland

Nach neuesten Zahlen aus deutschen Sicherheitskreisen, die den Zeitungen vorliegen, hielten sich zum Stichtag 30. Juni 2017 rund 10.000 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland auf. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 5000. Bis Ende Juni 2017 wurden demnach insgesamt 282 Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben (2016: 145).

Mit der jetzt in der Bundesregierung abgestimmten neuen Sicherheitseinschätzung bleiben Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber auf die Überstellung von Straftätern und sogenannten Gefährdern beschränkt. Ebenso soll mit Afghanen verfahren werden, „die sich hartnäckig ihrer Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigern“, wie es in der Einigung zwischen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) heißt. Alle Fälle unterliegen einer Einzelprüfung. (KNA)