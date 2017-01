Der in mehreren Medienberichten geäußerte Verdacht, Anis Amri sei V-Mann einer Sicherheitsbehörde gewesen, scheint sich nicht zu bestätigen. Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz habe weder für den nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz noch für eine andere Behörde in Ländern und Bund gespitzelt, sagten Sicherheitskreise dem Tagesspiegel am Sonnabend.

Die CDU-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen hat in einer Anfrage an die Landesregierung auch Auskunft zu einer möglichen V-Mann-Tätigkeit des Tunesiers gefordert. Innenminister Ralf Jäger (SPD) will sich dazu kommende Woche im Landtag äußern. Der CDU-Fraktion erscheint merkwürdig, dass im November 2016 in Nordrhein-Westfalen mehrere Mitglieder einer Gruppe mutmaßlicher Unterstützer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen wurden, Amri aber nicht – obwohl er in Verbindung zu der Zelle um den Hassprediger Abu Walaa stand.

Auch die nordrhein-westfälische Landesregierung sagte, Amri sei kein V-Mann des Landesverfassungsschutzes gewesen. „Er war kein V-Mann“, sagte am Samstag ein Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf. Der 24 Jahre alte Tunesier war von mehreren Behörden als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Dennoch war es ihm möglich, am 19. Dezember einen Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt zu steuern und zwölf Menschen zu töten.