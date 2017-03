Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Sie werde das schottische Parlament in der kommenden Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, sagte Sturgeon am Montag in Edinburgh. Im September 2014 war ein entsprechendes Referendum knapp gescheitert. Nur knapp 45 Prozent der Schotten stimmten damals für die Unabhängigkeit.

Schottland will auch nach dem Brexit den europäischen Wirtschaftsraum nicht verlassen. Im vergangenen Juni stimmten die Briten aber für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Derzeit verhandelt das Parlament in London über das Brexit-Gesetz. Ober- und Unterhaus müssen dem Gesetz zustimmen, bevor die Regierung einen entsprechenden Antrag in Brüssel stellen können. (dpa)