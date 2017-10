In der sächsischen CDU gibt es nach der Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Stanislaw Tillich Kritik am Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für die massiven CDU-Verluste in Sachsen, wo die rechte AfD bei der Bundestagswahl stärkste Partei wurde, gebe es "sicherlich eine sächsische Komponente", sagte der CDU-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Frank Kupfer, am Donnerstag im Deutschlandfunk. "Aber der Hauptanteil liegt an der Politik der Bundesregierung, insbesondere an der Flüchtlingspolitik", sagte Kupfer weiter. Das sei im Wahlkampf immer wieder gesagt worden.

Er habe die Hoffnung auf ein Umdenken in Berlin", sagte Kupfer. Die Bundes-CDU müsse vor allem in der Flüchtlingspolitik umsteuern.

Kupfer forderte eine Änderung der Haltung auch von Kanzlerin Merkel. "Sie sollte zumindest in ihrer Haltung Konsequenzen ziehen", sagte er. "Sich immer nur hinzustellen und alles zu verteidigen und zu sagen, ich habe das richtig gemacht, ist nicht das, was der Wähler von ihr erwartet."

Die CDU müsse sich "nicht an der Linie irgendeiner Partei orientieren, auch der CSU nicht", sagte Kupfer.

"Ich will auch nicht dieses Schwenken nach rechts, wir sind eine Partei der Mitte", sagte Kupfer weiter. Aber die CDU sei in den vergangenen Jahren nach links geschwenkt. "Und wenn man wieder in die Mitte will, ist doch logisch, dass man da ein Stückchen nach rechts rücken muss." Das gelte etwa für Themen wie Innere Sicherheit und auch Wirtschaftspolitik. Sollte die von ihm geforderte Kurswende im Bund nicht in einer Jamaika-Koalition von CDU, CSU, FDP und Grünen möglich sein, "dann muss man neu denken."

"Wir sind nah dran an der Bevölkerung und wir wissen, was die Bevölkerung denkt", sagte Kupfer zum Kurs der sächsischen CDU.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hatte am Mittwoch als Konsequenz aus dem schlechten Ergebnis seiner Partei in seinem Bundesland angekündigt, im Dezember seine Ämter als Regierungschef und als CDU-Landesvorsitzender aufzugeben. Nachfolger soll auf beiden Positionen der Generalsekretär der sächsischen CDU, Michael Kretschmer, werden. Das Präsidium der Sachsen-CDU sprach sich noch am Mittwoch einstimmig dafür aus. (mit Reuters)