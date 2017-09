Nun also doch - drei Monate nach der Wahl steht in Kosovo die neue Regierung. Das aus drei wirtschaftsliberalen Parteien geformte Bündnis um Ramush Haradinaj hat eine kleinere Fraktion im Parlament in Pristina dazu bewegen können, sich einer Koalition anzuschließen. Erst jetzt hat Haradinaj die nötige Mehrheit. Noch vor wenigen Tagen drohten Neuwahlen - und die hätten womöglich die Linksnationalisten der Vetevendosje-Partei gewonnen. Dass wollten die alten Eliten der albanischen Untergrundarmee UCK verhindern, in der Haradinaj ein wichtiger Kommandeur war. Schon 2004 war Haradinaj erster Regierungschef des Kosovo, dabei hatte sich die Albaner dort gar nicht für unabhängig erklärt.

Noch an diesem Donnerstag sollten in Pristina der Parlamentspräsident und dann die Regierung gewählt werden. Dem Kabinett der einstigen UCK-Bosse wird sich stimmenmäßig nur an der Macht halten können, wenn es ausgerechnet mit den Abgeordneten der serbischen Minderheit zusammenarbeitet. Im Sezessionskrieg 1999 kämpfte Haradinaj noch gegen die Slawen in Kosovo - bis heute werfen ihm einige Kriegsverbrechen vor. Das Sondertribunal in Den Haag könnte wieder ermitteln. Haradinaj war 2015 in Slowenien und 2016 in Frankreich wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen festgesetzt worden. Den Netzwerken rund um die alten UCK-Kämpfer hatte auch der deutsche BND zudem mafiöse Geschäfte vorgeworfen.

Seit dem Zweiten Weltkrieg war das Kosovo eine Provinz Jugoslawiens, danach eine Region in Serbien, in der neben der albanischen Mehrheit auch Serben, Roma, Türken und Mazedonier lebten. Nach dem von der Nato unterstützten Abspaltungskrieg 1999 erklärte sich das Kosovo 2008 für unabhängig. Viele Serben haben Kosovo verlassen.