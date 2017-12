Das sind die Gefühle der Angehörigen eines Opfers. Und Lutz Taufer gehört zu den früheren RAF-Mitgliedern, die zwar Reue zeigen, die sich aber nicht wirklich schmerzhaft in die Seelenlage dieser Angehörigen versetzen wollen. Taufer hatte mit fünf weiteren RAF-Mitgliedern 1975 die deutsche Botschaft in Stockholm überfallen. Das Kommando wollte 26 inhaftierte RAF-Mitglieder freipressen. Um Druck auszuüben, erschossen die Terroristen Militärattaché Andreas von Mirbach und Wirtschaftsattaché Heinz Hillegaart. 20 Jahre saß Taufer im Gefängnis. Jetzt sagt er: „Die grausame Tötung von zwei Geiseln war ein Verbrechen.“ Aber bis heute sagt er nicht, wer geschossen hat.

Karl-Heinz Dellwo gehörte auch zu den Stockholm-Attentäter. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, Stockholm bezeichnete er als „politischen und moralischen Fehler“. Doch zum Thema Reue sagte er vor Jahren auch, diese Diskussion empfinde er „als Gradmesser, wie weit man sich unterwirft“.

Birgit Hogefeld gehörte zur dritten RAF-Generation, die unter anderem den US-Soldaten Edward Pimental mit Genickschuss ermordete. Hogefeld, zu lebenslanger Haft verurteilt, sagte im Schlusswort ihres Prozesses: „Wir waren denen, die wir bekämpfen wollten, in dieser Hinsicht sehr ähnlich und sind ihnen wohl immer ähnlicher geworden.“

Die dritte Generation erschoss auch Gerold von Braunmühl, einen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts. Von Braunmühls Brüder schrieben einen bewegenden Brief an die Täter. Ihr Bruder habe sich über Krieg und Ungerechtigkeit empört. „Wisst ihr das überhaupt? Treffend sind nicht Eure Argumente, treffend sind nur Eure Kugeln.“ Patrick von Braunmühl, einer der Brüder, besuchte mal Hogefeld im Gefängnis. Jetzt hätte er Antworten bekommen können. Doch Hogefeld, sagte er später, habe keine gegeben.

Alle verurteilten RAF-Mitglieder sind längst wieder frei, doch die Hardliner unter ihnen bleiben ihrem Schweigen treu. Der Riss geht sogar durch die RAF selber. Auf Initiative einer Ex-RAF-Frau aus der ersten Generation trafen sich Ex-Terroristen unter Leitung von Psychotherapeuten zu Sitzungen. Thema: Aufarbeitung der Vergangenheit. Hardliner trafen auf Menschen, die sich von ihren Taten distanzierten. Nach vier Sitzungen war die Gruppe so zerstritten, dass sie sich spaltete. Auch Stockholm-Attentäter Dellwo gehörte zur Therapiegruppe.

Ein Gespräch mit Christian Klar? Sinnlos

Zu den Hardlinern gehört Christian Klar, verurteilt wegen neunfachen Mordes. In einem TV-Interview sagte er über die Angehörigen von Opfern: „Ich überlasse der anderen Seite ihre Gefühle und respektiere sie, aber ich mache es mir nicht zu eigen.“ Rolf Heißler, beteiligt an der Schleyer-Entführung, betrachtete dieses Attentat auch nach 22 Jahren Haft gefühllos. „Das war eine militärische Entscheidung, wie wir den in die Hände kriegen.“ Mit Angehörigen habe er nicht versucht, Kontakt aufzunehmen. „Warum auch?“

Einer der Söhne des ermordeten Arbeitgeber-Präsidenten: Jörg Schleyer. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Warum auch? Weil Schleyers Söhne wissen möchten, wer ihren Vater erschossen hat. Weil Michael Buback, der Sohn des ermordeten Generalbundesanwalts Siegfried Buback, wissen möchte, wer seinen Vater erschossen hat. Die Antwort könnte Klar geben, er wurde wegen des Bubacks-Mordes verurteilt. Aber Klar schweigt. Nach 26 Jahren Haft kam er 2008 auf Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart frei. Im Gespräch war auch eine Begnadigung Klars durch den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Sigrun Schmidt, Witwe eines von der RAF erschossenen Polizisten, schrieb in dieser Zeit fassungslos an Köhler: „Ich kann nicht glauben, dass Sie ernsthaft darüber nachdenken, Klar freizulassen.“ Köhler lehnte die Begnadigung ab.

Klar war auch an dem Banküberfall in Zürich beteiligt. Nach Klars Entlassung sagte Bernhard Pfister, der Polizist, der bei der Schießerei verletzt wurde der „Neuen Züricher Zeitung“, er würde gerne wissen, wer auf ihn geschossen habe. Aber ein Gespräch mit Klar? Sinnlos. „Wir würden uns bloß stumm anschauen.“ Und so bleibt unbekannt, wer Pfister traf. Ebenso bleiben neun Morde der dritten Generation ungeklärt.

„Eure Sprache ist wie Beton. Fest verbarrikadiert gegen kritisches Denken, gegen Gefühle und gegen jede Wirklichkeit, die sich ihrer erstarrten Begriffen nicht fügen will.“ Das schrieben die Von-Braunmühl-Brüder 1986 an die RAF.

Der Beton ist immer noch steinhart. Im Mai 2010 veröffentlichten „einige, die zu unterschiedlichen Zeiten in der RAF waren“, eine Erklärung, weil das Thema Reue medial groß aufbereitet wurde. Lapidare Botschaft der Ex-RAF-Mitglieder: Wir werden nie über unsere Taten reden.