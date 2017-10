Die ehemalige AfD-Parteichefin Frauke Petry wird womöglich doch nicht allein als fraktionslose Abgeordnete im Bundestag sitzen: Nach Informationen der „Bild“-Zeitung verlässt jetzt auch der Abgeordnete Mario Mieruch die AfD-Bundestagsfraktion. AfD-Sprecher Christian Lüth bestätigte dies am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Mieruch begründete seine Entscheidung demnach mit der nicht erfolgten Abgrenzung der Partei vom äußersten rechten Flügel um den Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke.

Petry hatte bei der Bundestagswahl am 24. September in ihrem sächsischen Wahlkreis ein Direktmandat errungen. Nach der Wahl kündigte sie an, sie werde der AfD-Fraktion nicht angehören. Später verließ sie auch die Partei. Dem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge will sich Mieruch nun mit ihr zusammentun.

Die Fraktionsvorsitzenden der AfD, Alexander Gauland und Alice Weidel. Foto: AFP/John MacDougall

Mieruch gehört zu den Gründungsmitgliedern der AfD. Er ist Mitglied des AfD-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und gilt als Vertrauter von Petrys Ehemann Marcus Pretzell. Pretzell war zuletzt Vorsitzender der AfD-Fraktion im NRW-Landtag. Auch er hat die Partei inzwischen verlassen. Petry hatte beim AfD-Bundesparteitag im vergangenen April vergeblich versucht, eine Abstimmung über den von ihr befürworteten „realpolitischen Kurs“ der Partei herbeizuführen. Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" bestätigte Petry vor kurzem, dass sie eine neue Partei gründen will - den Namen verriet sie aber noch nicht. (dpa, AFP)