Ministerpräsident Weil lehnt Minderheitsregierung im Bund ab





Am Abend treffen sich die engere Parteiführung und die SPD-Ministerpräsidenten im Willy-Brandt-Haus in Berlin zur Krisensitzung. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat sich bereits im Vorfeld gegen Überlegungen in den Reihen der Sozialdemokraten gestellt, eine unionsgeführte Minderheitsregierung im Bund von Fall zu Fall zu unterstützen. "Grundsätzlich sind Minderheitsregierungen fragile Gebilde", sagte Weil den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagsausgaben). Er könne sich kaum daran erinnern, dass so etwas "mal wirklich auf längere Sicht von Erfolg gekrönt gewesen wäre".