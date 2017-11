Der dritte Gedanke, den das Scheitern der Jamaika-Sondierungen aufwirft, gilt dem politischen Personal. Ist das Scheitern nicht auch und im Besonderen eine Niederlage der Kanzlerin (und ihres politischen Partners in Bayern)? Wäre es nun nicht wirklich an der Zeit, die sinkende Zustimmung ernst zu nehmen und, wenn nicht zurückzutreten, so doch zumindest endlich den geordneten Rückzug mit einem klarem Übergang der Macht zu organisieren? Die Antwort auf diese häufig gestellten Fragen ist nicht einfach, zumindest ist sie schwieriger, als es der Impuls des Moments nahelegen mag.

Einerseits ist natürlich die Entwicklung von Mandatsträgern und Regierenden zu Berufspolitikern ein Grundproblem der modernen Demokratie. Sie ist aus vielerlei Gründen unvermeidlich, trägt zugleich aber zur Entfremdung zwischen Gewählten und dem Wahlvolk als dem politischen Souverän bei. Sie lässt die Berufspolitiker stärker an ihren Ämtern und Mandaten „kleben“, als dies für den lebendigen Austausch zwischen Gesellschaft und Politik wünschenswert wäre.

Es kann gut für die Stabilität sein, wenn Politiker am Amt kleben

Ist aber andererseits die lange Amtsdauer von Spitzenpolitikern, wie sie die Geschichte der Bundesrepublik auszeichnet, nicht auch ein Ausweis von Stabilität? Konrad Adenauer jedenfalls tat sich extrem schwer mit seinem Rücktritt und ging schließlich „nicht leichten Herzens“, da er sich um die Stabilität der Bundesrepublik und ihrer internationalen Position sorgte. Helmut Kohl konnte nicht abtreten, weil er glaubte, die Stabilität des europäischen Aufbaus erfordere seine Anwesenheit. Und auch Angela Merkel verknüpft das politische Schicksal ihrer eigenen Person sehr deutlich mit dem Versprechen demokratischer (und europäischer) Stabilität. Nun tut man sich im historischen Rückblick leicht, entsprechende Selbstwahrnehmungen als die Rationalisierung eigener Machtpositionen zu erkennen. Andererseits ist ein allzu rascher Wechsel des politischen Personals der Stabilität einer Demokratie durchaus abträglich. Dem sozialdemokratischen Reichskanzler Hermann Müller jedenfalls, der am 27. März 1930 seine parlamentarische Regierungsmehrheit aufgab, hätte man durchaus ein bisschen mehr Kleben am Amt gewünscht: ein bisschen mehr Willen zur Ausübung demokratisch legitimierter Macht. Und das gilt im Prinzip für alle demokratischen Parteien der Weimarer Republik.

So schwierig also die Frage nach dem rechten Moment des Rücktritts zu beantworten ist, so klar ist doch, dass das Agieren des politischen Personals von entscheidender Bedeutung für die Stabilität einer Demokratie ist. Das führt zurück zur Ausgangsfrage und zum vierten Gedanken, den das Scheitern der Jamaika-Gespräche nahelegt. Notwendig ist eine überzeugende politische Führung – im besten Sinne des Wortes. Eine neue Kultur der politischen Führung in der Demokratie könnte sich an einigen klassisch-einfachen Prinzipien orientieren, so schwer das in der politischen Praxis, das dürfen wir nicht unterschätzen, auch ist. Eines dieser Prinzipien, oder altmodisch gesagt eine der politischen Tugenden, ist die aufrichtige Kommunikation. Dass jemand sagt, was er meint, und tut, was er sagt, erzeugt Vertrauen. Die Kohärenz von Meinen, Sagen und Tun ist am Ende wichtiger als der Konsens um jeden Preis oder gar das Streben nach einer guten Presse. Zwar gehören theatralische und kämpferische Elemente zur demokratischen Politik von deren Anfängen an dazu. Insofern sollte man hier realistisch sein. Aber wenn in der Öffentlichkeit dauerhaft etwas anderes gesagt wird, als was man in Regierungsbüros und Fraktionssälen für wahr und richtig hält, wenn die Wahrheit verschleiert wird, weil sie unbequem oder umstritten ist, dann hat die Demokratie ein Problem. Und dann hilft es auch nichts, die Irrationalität der Bürger zu beklagen.

Es braucht Politiker, die zu ihrem Wort stehen - mit ihrer Person

Dazu gehört es als weitere politische Tugend, auch unbequeme, aber als wahr und richtig erkannte politische Inhalte konsequent zu vertreten – ohne Rücksicht auf Umfragen Presse und Parteitaktik. Denn überzeugen und in einem landläufigen Sinne erfolgreich sein können am Ende nur die Politikerinnen und Politiker, die persönlich für etwas einstehen, was in der Sache durchaus umstritten ist, von einer meist knappen Mehrheit aber als der richtige Weg erkannt oder zumindest gebilligt wird. In dieser Beziehung ist die Bilanz der deutschen Nachkriegsdemokratie übrigens gar nicht schlecht, und es fehlt keineswegs an Vorbildern. Konrad Adenauers Politik der Westbindung, Willy Brandts Ostpolitik, Helmut Schmidts kompromissloses Einstehen gegen den Terrorismus der RAF, Helmut Kohls bedingungsloses Festhalten am Nato-Doppelbeschluss, Gerhard Schröders Agenda 2010 sowie Angela Merkels Bekenntnis zur Europäischen Union – alles dies sind Beispiele für die Übernahme von politischer Verantwortung im Angesicht großer Widerstände und zugleich eingebettet in eine politisch vernünftige, im Kern wahrhaftige Kommunikation. Alle diese Entscheidungen haben die Bundesrepublik stabilisiert.

Wenn also eine klare und verständliche Sprache gesprochen wird, so erzeugt dies politische Glaubwürdigkeit. Dann wird auch die Demokratie von der großen Mehrheit akzeptiert werden; nicht als Modus, die beste aller Welten herzustellen – dass dies nicht möglich ist, wissen die Menschen durchaus. Aber die freiheitliche Demokratie wird akzeptiert werden als die dauerhafte und meist mühsame Anstrengung, die bestmögliche der uns bekannten Welten zu bewahren und weiterzuentwickeln. Dann besteht auch kein Grund, vor politischer Instabilität Angst zu haben; denn Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber, um die unvermeidliche Ungewissheit der Zukunft zu ertragen.

Andreas Wirsching ist Historiker. Er leitet das Münchner Institut für Zeitgeschichte und ist Kuratoriumsvorsitzender des Historischen Kollegs. Er ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.