Er heißt Klitschko, sie heißt Silberblick. Er ist unglaublich groß, ein Koloss beinahe, sie ist klein und schmächtig. Wie schon ein paarmal im falschen Programm gewaschen, sagen die Respektlosen. Und ihre Bernsteinaugen, wenn sie einen ansieht, schauen nicht ganz in die gleiche Richtung. Vor Verlegenheit? Er kommt aus Polen, sie von nebenan aus dem Seenland. Klitschko und Silberblick. Seit 2011 sind sie ein Paar und zogen in die Königsbrücker Heide.

Klitschko und Silberblick sind die einzigen Wölfe Deutschlands, die da leben, wo Wölfe nach Meinung der meisten Menschen hingehören: in der Wildnis. Merkwürdig ist nur: Die Wildnis beginnt keine dreißig Kilometer vor Dresden! Von der sächsischen Hauptstadt aus nordöstlich gesehen, kommt erst Radeberg, wo das Bier gemacht wird, dann Pulsnitz, wo die Lebkuchen gebacken werden, und dann ist man auch schon fast da.

Im letzten Jahr traf eine Kommission der Weltnaturschutzunion IUCN ein, die maß und prüfte und kam zu dem einmütigen Schluss, dass es sich bei diesem Gebiet nur um eine Wildnis handeln könne und dass die Königsbrücker Heide daher ab sofort befugt sei, diesen Titel zu tragen. Die einzige Wildnis Mitteleuropas!

In eine Wildnis darf jeder rein, jeder ist willkommen, nur einer nicht: der Mensch, dieses missratene Tier, dieser Paria unter den Geschöpfen, der Verräter der Erde.

Wer in eine Wildnis fährt, sollte an eine passende Reiselektüre denken. Thoreaus „Walden oder Leben in den Wäldern“? Kurz vor Ostern 1845 zog der frühere Lehrer und weitgehend unbezahlte Redakteur einer Zeitung bedauerlich geringfügiger Verbreitung Henry David Thoreau aus Concord in Massachusetts vor die Stadt an das Ufer eines Teichs, wo niemand war außer ihm. Zurück zur Natur?

Eine merkwürdige Frontfrau der Wildnis

Aber ein Schwärmer war er nicht: „Aus der Verzweiflung der Stadt zieht man in die Verzweiflung des Landes hinaus und tröstet sich an der Tapferkeit von Sumpfotter und Bisamratte.“ Das ist doch mal ein Ansatz! Mit Thoreau nach Königsbrück!

„Dann fahren wir mal los!“, sagt Cornelia Schlegel vom örtlichen, etwas anderen Forstamt und startet ihren wildniserprobten Ford. Sie ist eine Königsbrückerin der ersten Stunde. Sie war schon dabei, als die meisten solche wie sie noch für Spinner hielten: Eine Wildnis bei Dresden, alles klar!

Cornelia Schlegel trägt grün, von Kopf bis Fuß, natürlich. Aber etwas stimmt nicht. Das ist kein Schilfgrün, auch kein Förstergrün, nicht mal ein Froschgrün, eigentlich ist das überhaupt kein Grün, das die Natur zu verantworten hätte, auch nicht das Material. Chemie, von oben bis unten? Eine merkwürdige Frontfrau der Wildnis, und doch: Macht eine kleine Inkonsequenz die allzu Konsequenten nicht erst menschlich?

Menschlich! Für Cornelia Schlegel ist dieses Adjektiv wohl kaum eine Auszeichnung. Wir fahren mitten hinein in einen himmelblauen birkenblassgrünen Frühlingstag. Die Schranken, die gewöhnlichen Mitbürgern verschlossen bleiben, öffnen sich; es ist ein wenig wie in Andrei Tarkowskis „Stalker“: Einfahrt in „die Zone“. Und dann sind wir ...

