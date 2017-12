Im Zentrum von Manhattan hat sich an 42ster Straße und achter Avenue nach Angaben der New Yorker Polizei eine Explosion ereignet. Deren Ursprung sei noch unklar, die U-Bahn-Linien A,C und E würden jetzt evakuiert. Weiter twittert die Polizei, es habe eine Festnahme gegeben. Nach Angaben der New Yorker Feuerwehr sind bei der möglichen Explosion im Stadtteil Manhattan vier Menschen verletzt worden. Die Verletzungen seien allesamt nicht lebensgefährlich, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Vorher war nur von einer verletzten Person die Rede gewesen.

Der Fernsehsender CNN berichtet unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, möglicherweise sei eine Rohrbombe unbeabsichtigt zur Explosion gebracht worden. Unter Berufung auf eine andere Polizeiquelle heißt es allerdings, der Verhaftete könne absichtlich eine Sprengvorrichtung zur Explosion gebracht haben. Die Polizei äußert sich bisher nicht dazu.

Die New Yorker Polizei twittert bisher nur von einer "Explosion in der U-Bahn". CNN hatte zunächst auch unter Berufung auf die Polizei berichtet, es werde eine Explosion am Port Authority Bus Terminal, dem Hauptbusbahnhof der Stadt, geprüft. Fernsehbilder zeigen zahlreiche Kranken- und Feuerwehrwagen in Manhattan. (cir)

