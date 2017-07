- In Hamburg beginnt heute der G20-Gipfel der großen Industrieländer und aufstrebenden Wirtschaftsnationen.

- Kanzlerin Angela Merkel begrüßt die zahlreichen Staats- und Regierungschefs sowie die EU-Führung in der Hamburger Messe.

- Auf dem Treffen geht es um die Krisen der Welt, um den Terrorismus sowie die Klima- und Handelspolitik.

- Am Donnerstag hat es heftige Krawalle in der Hamburg gegeben. Auch am Freitag werden Proteste erwartet.

- Die Ereignisse vom Donnerstag können sie hier nachlesen.