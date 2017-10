- Mehr als 100 Tage saß Peter Steudtner wegen Terrorvorwürfen in der Türkei in Untersuchungshaft.

- Am Mittwoch begann der Prozess; am späten Abend ordnete das Gericht überraschend seine sofortige Freilassung an.

- Das gilt auch für sieben weitere angeklagte Menschenrechtler.

- Steudtner kam am frühen Donnerstagmorgen gegen Kaution aus dem Gefängnis.

- Das Verfahren geht allerdings noch weiter; die nächste Verhandlung ist am 22. November.

(mit Agenturen)