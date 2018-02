Scholz bleibt erst einmal sachlich In seiner ersten Rede als kommissarischer SPD-Chef verzichtet Olaf Scholz zunächst auf Attacken gegen andere Parteien. Er konzentriert sich in Vilshofen darauf, die Erfolge der SPD in den Koalitionsverhandlungen herauszustellen. "Das Ausmaß, das die befristete Beschäftigung in Deutschland hat, das ist nicht in Ordnung", sagt Scholz. Das wolle und werde die SPD ändern. (Reuters)