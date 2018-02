"Lieber keine Hausaufgaben als falsche Hausaufgaben"

Bei den Grünen in Baden-Württemberg nimmt Cem Özedmir den FDP-Chef aufs Korn. "Ich weiß nicht so recht, ob dem Christian bewusst ist, was er da eigentlich angerichtet hat, als er Jamaika 'verlindnert' hat", sagt er in Biberach. "Wenn ich meinen Sohn bitte, dass er endlich mal seine Hausaufgaben macht - wisst Ihr, was er dann zu mir sagt? Lieber keine Hausaufgaben machen, als die Hausaufgaben falsch zu machen." (dpa)