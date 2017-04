- Vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen den AS Monaco sind drei Sprengsätze am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodiert.

- Das BKA geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Polizei hat zwei Verdächtige überprüft und einen der beiden Männer festgenommen.

- Die Ermittler sehen zudem eine "hohe Wahrscheinlichkeit" für weitere Anschläge.

- Experten, verschiedene Medien und Ex-Profis kritisieren die Ansetzung des Nachholspiels am heutigen Mittwoch.

- Lesen Sie hier hier eine Zusammenfassung der Ereignisse vom Dienstag.