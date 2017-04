Newsblog zu Dortmund : Auch Polizist bei Anschlag auf BVB-Bus verletzt

Drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verletzen am Dienstagabend Profi Marc Bartra und einen Polizisten. Das Spiel gegen Monaco wurde auf Mittwoch verlegt. Der Newsblog am Tag danach.

von Laura Hofmann