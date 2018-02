Bouffier zweifelt an SPD-Mitgliederentscheid CDU-Vize Volker Bouffier bezweifelt, dass die SPD-Basis dem Koalitionsvertrag mit der Union zustimmen wird. Ob es eine Fortsetzung der großen Koalition geben werde, hänge von dem bevorstehenden Mitgliederentscheid der SPD ab, "den ich sehr kritisch sehe", schreibt Bouffier als hessischer CDU-Landesvorsitzender in einem Brief an die Parteimitglieder, aus dem die "Rheinischen Post" in einem Vorabbericht (Samstagausgabe) zitiert.