15er-Runde tagt erstmals

In der Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD ist am frühen Mittwochmorgen erstmals die 15er-Runde der wichtigsten Unterhändler zusammengekommen. Zuvor war den ganzen Tag über vor allem auf Ebene der Parteichefs und kleinerer Runden mit den Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretären in wechselnder Besetzung verhandelt worden.