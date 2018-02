Der Bundespräsident ist in Asien unterwegs

Sollte es nicht klappen mit der GroKo, kommt viel auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an, der ja Union und SPD schon einmal ins Gewissen geredet hatte.

Steinmeier ist derzeit nicht im Lande, sondern in Asien unterwegs. In Tokio ist er Tokio mit dem japanischen Kaiser Akihito zusammengetroffen.

Vor dem Weiterflug in die südkoreanische Hauptstadt Seoul am Mittwochnachmittag spricht Steinmeier vor den Korrespondenten der Auslandspresse in Tokio.

teil. (mit dpa)

In Seoul trifft Steinmeier dann am Donnerstag mit Staatspräsident Moon Jae In zusammen. Am Feitag nimmt der Bundespräsident dann zusammen mit anderen Staatsoberhäuptern an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang