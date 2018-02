SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Verhandlungen von Union und SPD über die Neuauflage einer großen Koalition am Dienstag abgeschlossen werden. "Ich hoffe, das kriegen wir heute hin", sagte Schneider am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". 90 bis 95 Prozent seien geschafft, aber die entscheidenden fünf Prozent seien noch wichtig. Die Unterhändler wollen die Verhandlungen am Dienstagvormittag fortsetzen.



Knackpunkte in den Gesprächen sind nach wie vor die Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik. Beide Seiten hatten am Montag trotz der zähen Verhandlungen deutlich gemacht, am Dienstag definitiv zu einem Ergebnis kommen zu wollen. Bei einer Einigung sollen noch die SPD-Mitglieder über einen Koalitionsvertrag abstimmen.



Wie lange die Verhandlungen am Dienstag dauern könnten, war zunächst völlig unklar. Denkbar erschien auch eine Nachtsitzung. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Schneider wünschte sich allerdings einen schnelleren Abschluss: Es könne auch kürzer sein, "die Dramatik brauche ich nicht", sagte er. (AFP)