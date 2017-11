Martin Schulz würde Neuwahlen in Kauf nehmen



SPD-Chef Martin Schulz will am Freitagvormittag auch etwas zu Jamaika sagen. Der Sozialdemokrat findet erwartungsgemäß höchst kritische Worte für die Sondierer. Er zeichnet ein schwarzes Bild der aktuellen Situation: "Europa taumelt, das Weltklima ist bedroht, in Bonn ist die internationale Staatengemeinschaft versammelt, und alles, was (Angela) Merkel leistet, ist ein Beitrag zu mehr heißer Luft."



In Deutschland würden sich, so der gescheiterte Kanzlerkandidat, immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden, die "Sondierer" von CDU, CSU, FDP und Grünen aber würden "taumeln". Und dann schießt sich Schulz auf die Kanzlerin ein. Merkel bleibe die "Weltmeisterin des Ungefähren". Er kenne das aus Brüssel. "Lange abwarten, Erwartungsdruck steigern, damit dann der kleinste Erfolg als großes Ergebnis gefeiert werden kann."

Schulz schwankt etwas zwischen massiver Kritik an den möglichen Jamaika-Koalitionären einerseits und der nachdrücklich geäußerten Überzeugung, es werde dann schon klappen und eine entsprechende Koalition zustande kommen. Sein Problem ist schließlich, dass die SPD auf keinen Fall noch einmal in die große Koalition will, was rein rechnerisch statt Jamaika ebenfalls ein Möglichkeit wäre. Und prompt kommt auch die erste Frage, warum die SPD sich nicht ein Beispiel an den Kollegen in Niedersachsen nehmen wolle. Dort gibt es jetzt nämlich seit Donnerstag eine große Koalition aus SPD und CDU.

Schulz schafft dann etwas ziemlich Erstaunliches: Zwar hat die SPD direkt nach dem miserablen Wahlergebnis vom 24. September selbst direkt jede Regierungsbeteiligung abgesagt, betont jetzt aber, Angela Merkel habe ja schon im Wahlkampf signalisiert, schwarz-rot nicht weiter fortsetzen zu wollen. Und dann deutet er an, dass die SPD bei einem Scheitern Jamaikas dann eben Neuwahlen in Kauf nehmen würde. "Dann sind die Wähler am Zug", sagt Schulz.