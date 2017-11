Die Grünen bleiben nach Worten ihrer Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt trotz der erfolglosen Jamaika-Sondierungsrunde in der Nacht zum Freitag kompromissbereit. "Wir sind bereit zu sprechen und hoffen, dass es ein Ergebnis gibt", sagte Göring-Eckardt am Freitag in einer Twitter-Videobotschaft an die Grünen-Mitglieder. Zugleich schloss sie aber nicht aus: "Es kann immer noch sein: Es gibt kein Ergebnis."





"Wir haben heute lange verhandelt, wir haben immer wieder Angebote gemacht, versucht Kompromisse zu schließen", sagte Göring-Eckardt: "Wir sind an Schmerzpunkte gegangen." Die Grünen hätten gesagt: "Auch wenn es noch so hart ist, auch wenn es noch so lange dauert, wir bleiben gesprächsbereit." Die Wähler hätten für eine Konstellation gesorgt, "von der wir am Anfang schon wussten (....), dass sie eigentlich überhaupt nicht zusammen passt." Dies sei weiterhin so. Es gebe aber eine Verantwortung für das Land: "Unsere Kompromissbereitschaft bleibt."





Der Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin sagte im Deutschlandfunk, bei einigen Punkten habe es eine Annäherung gegeben, etwa beim Kohleausstieg. Beim Streitpunkt Familiennachzug von Flüchtlingen habe die CSU keine Kompromissbereitschaft gezeigt, kritisierte er. Er verteidigte aber die Verlängerung der Sondierung. Insgesamt habe es am Ende der Runde "bestimmte Bewegung" gegeben und dann müsse man auch sehen, ob man diese Bewegung zu einem Ergebnis führen könne. (Reuters)