Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt mit einer guten Nachricht: Deniz Yücel, der seit einem Jahr in der Türkei inhaftierte deutsche Welt-Journalist, kommt frei. Kurz vor Start des offiziellen Programms trat Sigmar Gabriel vor dem Hotel Bayerischer Hof vor die Presse in den Münchner Nieselregen. Für den geschäftsführenden Außenminister, der zwischenzeitlich gar nicht zur Konferenz kommen wollte, kommt der Erfolg in Sachen Yücel zur rechten Zeit. Er würde gern Außenminister bleiben, ist aber innerhalb der SPD umstritten. Vor diesem Hintergrund ist Gabriels Statement zu lesen: "Ich bin sehr froh über die Entscheidung", so Gabriel. Der Außenminster sagte weiter, er habe in den letzten Wochen und Monaten intensiv daran gearbeitet, verlorenes Vertrauen zwischen der Türkei und Deutschland wieder herzustellen. Zuletzt sichtbar war das, als Gabriel den türkischen Außenminister in seiner Heimatstadt Goslar empfangen hat. Gabriel dankte seinen Gesprächspartnern in der Türkei, besonders dem Außenminister Binali Yildirim, der ihm auch ein direktes Gespräch mit Erdogan ermöglicht habe. Gabriel dankte außerdem Bundeskanzlerin Angela Merkel, "die mich hat arbeiten lassen und Vertrauen hatte, dass das Auswärtige Amt seine Arbeit macht". Der Gerichtsentscheid über Yücels Freilassung liege jetzt vor, es gebe keine Einschränkungen und er gehe davon aus, das Deniz Yücel das Land bald werde verlassen können. Am Donnerstag Abend hatte Yildirim in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gesprochen, beide deuteten bei der anschließenden Pressekonferenz bereits an, es könne Bewegung in den Fall kommen. Merkel versprach, die Beziehungen zur Türkei wieder zu intensivieren, betonte aber auch, es gebe weiterhin Differenzen.