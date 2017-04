- Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

- Die Polizei spricht von vier Toten und 15 Verletzten.

- Sicherheitskreise weisen auf die Ähnlichkeit mit den Anschlägen in Nizza und Berlin hin.

- Der Lkw wurde vor dem Angriff gestohlen - so wie in Berlin.

- Die Polizei spricht on "Terrortat" und bestätigt die Festnahme einer verdächtigen Person.

- Alle Informationen im Überblick hier, die aktuellen Entwicklungen hier:

(mit Agenturen)