- In der Nacht zu Montag rast ein Lieferwagen in eine Menschenmenge nahe einer Moschee in Finsbury Park.

- Regierungschefin Theresa May kündigt "Kampf gegen Terrorismus in jeder Form" an.

- Londons Bürgermeister Sadiq Khan schreibt von einer "schrecklichen Terrorattacke".

- London war erst vor wenigen Wochen Schauplatz eines Terrorangriffs.

(Mit Agenturen)