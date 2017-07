Newsblog zum G20-Gipfel : Demonstranten treffen auf massives Polizeiaufgebot

Der G20-Gipfel ist in vollem Gange, Trump unterhält sich gerne mit Putin. Der Krawall in Hamburg setzt sich jedoch fort, am Hafen spitzt sich die Lage erneut zu. Die Ereignisse im Newsblog.

von Kai Portmann, Robert Klages und Madeleine Hofmann, Marius Mestermann