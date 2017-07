Newsblog zum G20-Gipfel : Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten im Einsatz

Über Stunden war das Schanzenviertel völlig in der Hand der Autonomen. Jetzt sieht es so aus, als ob die Polizei versucht, in das Viertel hineinzukommen. Die Ereignisse im Newsblog.