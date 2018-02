Söder: Neue Bundesländer brauchen dringend ein Heimatministerium Das geplante Heimatministerium auf Bundesebene soll nach Darstellung des bayerischen Heimatministers Markus Söders (CSU) für einheitlichere Lebensbedingungen in Deutschland sorgen. Ziel für Bayern sei gewesen, dass der ländliche Raum genauso Entwicklungs- und Lebensraum sein müsse wie die Ballungszentren, sagte Söder dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Freitag. Der ländliche Raum dürfe sich nicht nur zum Museum entwickeln. Es gehe darum, Startchancen für junge Menschen zu verbessern.



Zum Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen hatten Union und SPD in dieser Woche vereinbart, dass der derzeitige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) Bundesinnenminister werden soll. Sein Ministerium soll auch für die Bereiche Bau und Heimat zuständig sein. Das erste Heimatministerium in der Bundesrepublik wurde nach der Landtagswahl 2013 in Bayern auf Wunsch von Seehofer gegründet. Es wurde an das Finanzministerium angegliedert. Inzwischen gibt es ein Heimatministerium auch in Nordrhein-Westfalen.



Insbesondere für die neuen Bundesländern, wo die AfD wachsende Erfolge verzeichnet, sei ein Heimatministerium wichtig, betonte Söder. „Denn immer dort, wo Regionen vernachlässigt werden und Strukturen einbrechen, ziehen sich mit der Zeit auch demokratische Parteien zurück.“ Man müsse aufpassen, dass dort dann „nicht andere das Feld übernehmen“. Es gebe viele ländlich verwaiste Regionen in den neuen Bundesländern, denen man helfen könnte.



In Bayern will Söder ländliche Räume und das strukturschwache Nordbayern durch Breitbandausbau, Behördenverlagerung und kommunalen Finanzausgleich stärken. Daneben sei ihm beim Aufbau des Ministeriums das Thema kulturelle Prägung wichtig gewesen. „Dabei war es zentral, zu klären, was Bayern ausmacht und was unser Land zusammenhält.“ Die christlich-abendländische Prägung, das Bekenntnis zur Heimat und den Wurzeln sei für die Menschen ein ganz wichtiger Ansatz. Den kulturellen Zusammenhalt stärke sein Ressort etwa durch Heimatpreise und Dialektförderung. (epd)

Bild: Lino Mirgeler/dpa