Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat in seiner Neujahrsansprache die abschreckende Wirkung seiner Atomwaffen beschworen und sich gleichzeitig offen für Gespräche mit dem Süden gezeigt. Wegen des nuklearen Arsenals seines Landes würden die USA niemals einen Krieg gegen Nordkorea beginnen können, sagte Kim in der am Montag im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede. "Die gesamten Vereinigten Staaten liegen in Reichweite unserer Kernwaffen und auf meinem Schreibtisch steht immer ein Atomknopf", erklärte er. "Das ist keine Drohung, sondern die Realität." Nordkorea werde jedoch nur Atomwaffen einsetzen, wenn die Sicherheit des Landes bedroht sei.

Zudem erklärte Kim, er stehe einem Dialog mit dem Süden offen gegenüber. "Was die Nord-Süd-Beziehungen angeht, sollten wir die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abbauen, um ein friedliches Umfeld zu schaffen", sagte er. "Der Norden und der Süden sollten sich beide bemühen." Er werde die Entsendung einer nordkoreanischen Delegation zu den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea in Erwägung ziehen, sagte Kim weiter. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, um "die Einheit des Volkes" zu demonstrieren. Vertreter beider Staaten sollten sich dringend treffen, um diese Möglichkeit zu besprechen.

Donald Trump: "Wir werden sehen"

US-Präsident Donald Trump sagte auf Fragen von Reportern zu der Rede von Kim vor einer Silvesterfeier in Florida zunächst: "Wir werden sehen, wir werden sehen." Ein Stellungnahme des US-Außenministeriums lag nicht vor. Ein Sprecher von Südkoreas Präsident Moon Jae In sagte, Kims Rede werde noch ausgewertet. Nordkorea hatte Ende November nach einem Raketentest erklärt, das gesamte Staatsgebiet der USA liege nun in Reichweite seiner Nuklearwaffen. Kim erklärte zudem, das Atomarsenal seines Landes sei vollständig. Die Spannungen auf der Halbinsel haben sich in den vergangenen Monaten nach neuen Raketen- und Atomtests des Nordens verschärft. Nordkorea treibt seine atomare Aufrüstung trotz internationaler Strafmaßnahmen voran und richtet immer wieder Drohungen an Südkorea und die USA. (AFP, Reuters)