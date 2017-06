Nordrhein-Westfalen : Die schwarz-gelbe Koalition geht mit gebrauchten Ideen an den Start

Der Koalitionsvertrag in NRW soll am Freitag vorgestellt werden. Die neue Regierung will Staus bekämpfen, die innere Sicherheit stärken und G8 wieder abschaffen.

von Jürgen Zurheide