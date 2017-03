Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochabend in Düsseldorf einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus Syrien festnehmen lassen, wie die Generalbundesanwaltschaft mitteilte. Abdalfatah H. A. soll als Mitglied der Terrormiliz "Jabhat al-Nusra" 36 Menschen "aus niedrigen Beweggründen" ermordet haben. Ihm werden Kriegsverbrechen und Mord zur Last gelegt.

"Im März 2013 vollstreckte Abdalfatah H. A. ein sogenanntes Scharia-Todesurteil und tötete zusammen mit weiteren Mitgliedern seiner Kampfeinheit insgesamt 36 behördliche Mitarbeiter der syrischen Regierung", hieß es.

Ein weiterer Mann, ebenfalls ein Syrer, wurde in Gießen festgenommen. Abdulrahman A. A. soll im Jahr 2013 auch als Mitglied von "al-Nusra" gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. Er soll insbesondere für Gelder und Fahrzeuge zuständig gewesen zu sein.

Nach Informationen des Tagesspiegels sind die beiden Männer Asylbewerber. Gegen die Männer lagen Haftbefehle vor. Ihre Wohnungen wurden durchsucht.

Mutmaßlicher Terrorhelfer in Bayern festgenommen

Auch die bayerischen Behörden haben einen mutmaßlichen Terrorunterstützer festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in München am Donnerstag mitteilte, wurde der 33-jährige Mann aus Bosnien-Herzegowina am Dienstag im Raum Nürnberg-Fürth gefasst. Er sei "dringend verdächtig, die ausländische terroristische Vereinigung Dschunud al-Scham durch die Lieferung mehrerer Kraftfahrzeuge unterstützt zu haben". Zudem wird dem Mann laut Ermittlern ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in Syrien zur Last gelegt. Der Beschuldigte wurde demnach am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts München vorgeführt, der ihm den vorliegenden Haftbefehl eröffnete und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Den Haftbefehl hatte laut Generalstaatsanwaltschaft die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus erwirkt. (rok mitAFP)