Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die regierende SPD eine deutlich Niederlage erlitten. Nach einer ersten Prognose nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr kamen die die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nur noch auf 30,5 Prozent. Vor fünf Jahren hatte die SPD noch 39,1 Prozent erreicht. Wahlsieger ist nach der Hochrechnung CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet. Seine Partei kam demnach auf 34,5 Prozent, deutlich mehr als die rund 26,3 Prozent aus dem Jahr 2012.

Kraft zog umgehend Konsequenzen aus dem Wahldebakel und trat von allen Parteiämtern zurück. "Ich übernehme persönlich die Verantwortung", sagte die bisherige Ministerpräsidentin am Sonntagabend in Düsseldorf. Sie kündigte an, mit sofortiger Wirkung ihre Ämter als Landesparteichefin und als Vize der Bundes-SPD niederzulegen.

Als weiterer Wahlsieger neben Armin Laschet kann FDP-Chef Christian Lindner gelten, der für seine Partei nach der Wahl in Schleswig-Holstein nun ebenfalls mit 12 Prozent ein zweistelliges Ergebnis erreichte. Lindner will allerdings nicht selbst im Landtag bleiben, sondern im September in den Bundestag einziehen.

Besonders deprimierend war das Ergebnis für die Grünen. Der kleine Koalitionspartner stürzte von 11,3 Prozent im Jahr 2012 auf sechs Prozent ab und muss jetzt um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linke unter Spitzenkandiatin Özlem Alev Demirel liegt aktuell bei fünf Prozent und muss noch um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

Die AfD erreichte unter ihrem umstrittenen Spitzenkandidaten Markus Pretzell, dem Ehemann von Parteichefin Frauke Petry, aus dem Stand 7,5 Prozent. Die Piraten sind nicht mehr im Landtag vertreten.

Dritte SPD-Wahlniederlage in Folge

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einem Wahllokal in Mülheim an der Ruhr gewählt. "Wir haben fleißig gearbeitet und die Partei war bis zur letzten Minute unterwegs", sagte Kraft. "Ich bin sehr zuversichtlich", hatte sie mit Blick auf den erwarteten knappen Wahlausgang noch hinzugefügt.

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der in seiner Heimatstadt Würselen wählte, wies die bundespolitische Bedeutung der Wahl zurück: "Landtagswahlen sind Landtagswahlen - und die Bundestagswahl ist die Bundestagswahl." Tatsächlich wird dieser dritte Wahlverlust in Folge nach Mecklenburg-Vorpommern vor einer Woche und dem Saarland aber auch als bundespolitischer Trend für die CDU und gegen die Sozialdemokraten gewertet werden.

Armin Laschet wählte in einem Wahllokal in Aachen. Der CDU-Spitzenkandidat forderte eine rasche Regierungsbildung nach der Abstimmung. Das Land könne sich "nicht monatelang Hängepartien leisten", sagte er.

Insgesamt waren am Sonntag rund 13,1 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen.

Als wahrscheinlichste Regierungsoption nach der Wahl galt zuletzt eine große Koalition.