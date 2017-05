Nordkorea hat erneut eine Rakete abgefeuert. Bei dem Flugkörper könne es sich um eine ballistische Rakete gehandelt haben, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf das Militär. Die Rakete eines zunächst noch nicht bestimmten Typs sei am Nachmittag (Ortszeit) im Westen des Landes gestartet. Auch die USA bestätigten den erneuten Raketentest. Nordkorea habe eine Mittelstreckenrakete abgefeuert, sagte ein US-Regierungsvertreter am Sonntag am Rande des Besuchs von US-Präsident Donald Trump im saudiarabischen Riad.

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen. Erst am vergangenen Sonntag hatte das Land zu Testzwecken eine Mittelstreckenrakete in Richtung offenes Meer abgefeuert und damit die internationale Gemeinschaft erneut herausgefordert.

Der südkoreanische Staatschef Moon Jae In berief am Sonntag laut Yonhap eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats ein. Der erst kürzlich angetretene Präsident setzt auf eine diplomatische Lösung des Konflikts mit dem Nachbarn im Norden.

Seit 2006 hat Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. (dpa, AFP)