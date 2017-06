Parlamentswahl in Großbritannien : Endergebnis: Tories verlieren 13 Sitze, Labour gewinnt 30

Die Premierministerin hat sich mit der Neuwahl in Großbritannien verzockt. Die Konservativen verlieren Sitze im Unterhaus, May erhält aber den Regierungsauftrag - und will schnell wieder angreifen. Der Newsblog zum Nachlesen.