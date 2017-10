Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen SPD und CDU in Umfragen gleichauf. In dem am Freitag veröffentlichten Politbarometer von ZDF und Tagesspiegel kommen beide Parteien auf je 33 Prozent. Eine ARD-Umfrage vom Donnerstag hatte für beide Parteien je 34 Prozent ausgewiesen.

Drittstärkste Kraft könnte dem Politbarometer zufolge die FDP werden, die derzeit bei zehn Prozent liegt. Die mit der SPD regierenden Grünen könnten demnach mit neun Prozent rechnen, wenn schon an diesem Sonntag der Landtag gewählt würde. Die AfD liegt derzeit bei sieben Prozent, die Linke müsste mit fünf Prozent um den Einzug ins Parlament bangen. Gewählt wird am 15. Oktober.

Völlig unklar ist, wie eine neue Regierung aussehen könnte

Demnach wäre eine Fortsetzung der rot-grünen Landesregierung ebenso wenig möglich wie die Bildung einer Koalition aus CDU und FDP. Rein rechnerisch wären eine große Koalition sowie jeweils von SPD oder CDU angeführte Dreier-Bündnisse mit FDP und Grünen möglich. Für Rot-Rot-Grün würde es nicht reichen.

Bei der Wahl 2013 hatte die CDU 36,0 Prozent der Stimmen erhalten, die SPD 32,6 Prozent. Drittstärkste Kraft im vorzeitig aufgelösten Landtag sind die Grünen mit 13,7 Prozent gefolgt von der FDP, die vor vier Jahren 9,9 Prozent der Stimmen erhielt. Die Linke war mit 3,1 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Im direkten Vergleich liegt SPD-Ministerpräsident Stephan Weil klar vor seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann. 49 Prozent der Befragten gaben an, lieber Weil als Regierungschef zu haben. Für Althusmann sprachen sich 29 Prozent aus.

Für die Sonntagsfrage interviewte die Forschungsgruppe Wahlen 1085 Wahlberechtigte vom 02. bis 05. Oktober. (Reuters)