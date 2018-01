Kanzleramtsminister Peter Altmaier hat Anfang Oktober bei der Buchvorstellung im Deutschen Theater schon künftige Elogen vorweggenommen: Gysi sei inzwischen eine Bereicherung des politischen Alltages. Dem Umschwärmten schien das sichtlich zu gefallen. Teil zwei seiner Autobiografie handelt zunächst von Widrigkeiten, mit denen ein ehemaliger SED-Funktionär in der Bundesrepublik nach 1990 zu kämpfen hatte. Manchmal wirkt das etwas larmoyant. Manchmal macht es im Nachhinein auch betroffen, wie primitiv und bisweilen antisemitisch konnotiert die westlichen Abwehrreaktionen waren. Leider kann es sich Gysi nicht verkneifen zu behaupten, dass er in der DDR nie antisemitischen Angriffen ausgesetzt gewesen sei, was in der heutigen Situation wenig passend wirkt.

Auch Fidel Castro ließ sich von Gysi inspirieren

Gysi kann ein durchaus feinsinniger, zuweilen feinnerviger Beobachter sein, der seine Betrachtungen zu Personen und Situationen pointiert und humorvoll zu Papier zu bringen weiß. Das macht so manche Längen dann wieder erträglich. Nicht jede Pirouette der Linkspartei wäre wirklich erzählenswert, würde man nicht nebenher viel über die wachsende Männerfeindschaft zu Lafontaine erfahren. Seine Schilderungen über die kurze Zeit als Berliner Wirtschaftssenator scheinen länger als die Tätigkeit selbst, so als könne einer auf den Gedanken kommen, er habe sich nicht ausreichend ins Zeug gelegt. Die Darstellung der Besuche bei den Großen der Welt und seiner Auftritte im Bundestag wirken manchmal, als habe man einem Ghostwriter seinen Kalender und einen Stapel Texte zur Zusammenfassung auf den Tisch gelegt. Gelegentlich lässt auch Gump wieder grüßen: Fidel Castro verwendete in Reden bald neue Argumente, nachdem er seinen Gast aus Deutschland empfangen hatte.

Schritt für Schritt wird deutlich, wie sehr, aller pflichtgemäßen Klage über die Benachteiligung des Ostens zum Trotz, Gysi und die Bundesrepublik zueinanderfinden. Der Linke aus dem Osten ist erstaunlich milde. Über der Schelte steht die „Neugier auf Deutschland“, der Kapitalismus ist „ungewöhnlich freundlich“, über politisches Personal anderer Parteien, darunter Helmut Kohl, weiß er mehrfach empathische Begegnungen zu berichten. Dass im PDS-Programm eigentlich „sozialistische Marktwirtschaft“ stehen sollte – keiner wusste, was das ist –, und durch Stille-Post-Effekte daraus ein Bekenntnis zur „sozialen Marktwirtschaft“ wurde, findet Gysi heute einfach nur lustig.

Gysi ist inzwischen gut integriert

Er stellt sich als sehr pragmatischer Linker dar, der die Umgestaltung der Nato – den programmatischen Stolperstein gegenüber der SPD – nur noch als Langzeitvision verstanden wissen will; der angesichts der AfD am liebsten mit allen über eine neue politische Kultur verhandeln möchte. Altmaier hat dies, als ob er die Umklammerungsstrategie witterte, zwar geschickt umgangen, ganz weggebissen hat er Gysi aber keineswegs.

Man merkt, der linke Gump des Ostens ist längst in der berühmten Mitte der Gesellschaft angekommen – bis hin zum Auftritt „wider den tierischen Ernst“ vor der Aachener Karnevals-Bourgeoisie. Seine bürgerliche und sogar adlige Ahnengalerie wird konsequenterweise immer länger. Teil zwei der Saga, „Wir mussten uns gegen West-Widerstände durchsetzen, aber wir sind heute wer“, bedient das Gefühl vieler Angehöriger der ehemaligen Ost-Eliten – und hat sie auch irgendwie in den Westen mitgenommen.

Sich selbst hat er schon einen Platz zugewiesen, den das Statut der Linkspartei eigentlich nicht vorsieht: Da die Funktion des Ehrenvorsitzenden mit dem ewigen Hans Modrow besetzt ist, redet er beständig davon, dass er immer der Anwalt seiner Partei und natürlich darüber hinaus des Ostens – wenn nicht der Menschheit – gewesen sei. Und so sieht man ihn deutlich mindestens neben, wenn nicht gar über seiner Partei schweben.



Gregor Gysi: Ein Leben ist zu wenig. Die Autobiographie. Aufbau Verlag, Berlin 2017. 583 S. m. 45 Abb., 24 €.