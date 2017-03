Der Fund von DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der Knochen der Schülerin Peggy geht nach Angaben der Ermittler auf eine Verunreinigung zurück. Die Spur stehe nicht im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens, sagte Staatsanwalt Daniel Götz am Mittwoch in Bayreuth.

Im vergangenen Juli hatte ein Pilzsammler in einem Wald in Thüringen, rund 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken entfernt, Knochen des 2001 verschwundenen Mädchens gefunden. Die Ermittler entdeckten an den Spuren auch Genmaterial von Böhnhardt. (dpa)