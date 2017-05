Unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen hat in Frankreich die Stichwahl um die Präsidentschaft begonnen. Knapp 47 Millionen Franzosen sind am Sonntag aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt zu wählen. Der links-liberale unabhängige Kandidat Emmanuel Macron gilt als klarer Favorit. Er lag zuletzt in Umfragen bis zu 24 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National. Bei der ersten Wahlrunde hatten die Demoskopen sehr präzise Vorhersagen geliefert. Unsicherheit birgt die Wahlbeteiligung. Meinungsforschern zufolge könnte ein Viertel der Wähler den Urnen fernbleiben.

Zudem sorgte kurz vor Ende des Wahlkampfs die Nachricht, dass das Macron-Team einem massiven Hackerangriff ausgesetzt war, für Aufregung. Mit ersten Prognosen ist nach Schließung der letzten Wahllokale um 20.00 Uhr (MESZ) zu rechnen.

Eine der wichtigsten Richtungswahlen seit Jahrzehnten

Die Abstimmung gilt als eine der wichtigsten Richtungswahlen seit Jahrzehnten. Le Pen will Frankreich aus der EU führen und strebt ein Referendum über einen Euro-Austritt an. Der 39-jährige Ex-Wirtschaftsminister Macron will hingegen die europäische Integration vertiefen und die deutsch-französische Achse stärken.

Nach einer Reihe von Anschlägen herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand. Seit Anfang 2015 wurden mehr als 230 Menschen bei Attentaten getötet. Der sozialistische Präsident Francois Hollande trat angesichts seiner niedrigen Popularitätswerte nicht zur Wiederwahl an. (Reuters)