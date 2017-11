Das ZPS um "Chefunterhändler" Philipp Ruch besitzt ein besonderes Talent dafür, künstlerische, also symbolische Akte so wirkmächtig in die politische Realität platzen zu lassen, dass die Grenzen zwischen Inszenierung und Aktivismus knirschen. Prägender Stil ihrer „Eulenspiegel trifft Stadtguerilla“-Inszenierungen ist die Verbindung von Subversion, Provokation und moralischem Furor. Was verlässlich die "Darf man das?"-Fragen wogen lässt.

Für ihre Aktion "Erster Europäischer Mauerfall" entführte die Gruppe die Gedenkkreuze für die Berliner Mauertoten am Reichstagsufer, um sie an den europäischen Außengrenzen – zu Fanalen für das Sterben Geflüchteter umgedeutet – wieder aufzustellen. Für die "Kindertransporthilfe" fingierten die Künstler eine Homepage von Familienministerin Manuela Schwesig, auf der die Aufnahme von 55.000 syrischen Kindern in deutsche Pflegefamilien zugesichert wurde.

Zuletzt ließen die ZPSler unter anderem einen Tigerkäfig vor dem Gorki-Theater errichten, in dem sich geflüchtete Menschen freiwillig verspeisen lassen sollten ("Flüchtlinge fressen – Not und Spiele"). Oder sie installierten, im Rahmen von "Sophie Scholl 2017", einen ferngesteuerten Drucker im Fenster eines Istanbuler Hotels, der Flugblätter in Richtung Gezi-Park spie.

Dem ZPS ist schon so ziemlich alles vorgeworfen worden. Von medialen Selbstdarstellertum bis zu hohlem Pathos. Die Kraft ihrer Inszenierungen hängt dabei tatsächlich zu nicht geringen Teilen von den Gegenwehr-Reflexen der Öffentlichkeit ab. Der "Erste Europäische Mauerfall" versetzte das gesamte politische Berlin in Aufruhr und verwandelte den damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert in einen grimmigen Theaterkritiker ("blanker Zynismus"!). Von der Aktion "Flüchtlinge fressen" ist nicht viel mehr in Erinnerung geblieben als ein Streit um die Tigerhaltung mit dem Grünflächenamt Berlin-Mitte. Obwohl sich die Aktion im Herzen gegen die Visumspflicht für Kriegsflüchtlinge wendete.

Proteste wird auch das Denkmal vor Höckes Haus nach sich ziehen. Mutmaßlich auch Rechtsstreitigkeiten. Wie sieht’s aus mit dem Urheberrecht von Mahnmal-Architekt Peter Eisenmann? Zu dieser Frage sei im Vorfeld recherchiert worden, kein Problem, versichert Philipp Ruch in einer SMS. Die spannendere Frage ist ja ohnehin, was jetzt überwiegen wird: Skandal-Bohei? Oder inhaltliche Auseinandersetzung? Der gleiche Konflikt, den zu Lebzeiten regelmäßig Christoph Schlingensief provoziert hat – wenn er Arbeitslose zum Massenbad im Wolfgangsee zwecks Überflutung von Helmut Kohls Urlaubsdomizil aufrief. Oder vor der Wiener Staatsoper Asylsuchende in einem Container unter "Ausländer Raus!"-Flagge versammelte.

An welchen Revisionisten-Sound wir uns im politischen Alltag wieder gewöhnen wollen, das ist die spannende Frage im Stück mit Hauptdarsteller Höcke. Zurückdenken ist angebracht. (mit dpa, epd)