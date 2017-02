Wenn das kein Zeichen ist, ein Zeichen der Zeit. Die evangelische und die katholische Kirche laden den Papst bei einem gemeinsamen Treffen im Vatikan nach Deutschland ein. Mehr Gemeinsamkeit geht ja fast nicht. Aber auch nur fast. Käme der Brückenbauer von Amts wegen, der Pontifex, zum „Christusfest“ im Lutherjahr, um dem Reformationsgedenken oder -jubiläum (je nach Konfession) die Ehre zu geben – das wäre: erhebend und vereinend. Um das noch größere Gemeinsame geht es doch. Zumal in Europa, wo der christliche Glaube insofern schwer geprüft wird, als seine Bindekraft schwindet. Die Zahl von 22,3 Millionen deutschen Protestanten trügt. Die Säkularisierung schreitet fort. Das Glühende, sagen wir: Evangelikale, wie in anderen Regionen, in Asien, in Afrika, in Amerika, geht beiden Konfessionen hierzulande ab. Das Leiden daran verbindet zusätzlich. Aber Wehklagen führen nicht in der Hoffnung zusammen. Was Luther heute sagen müsste: Auf diesen Gedanken lassen sich Katholiken ein. Wer „deus caritas est“, Gott ist Liebe, auf sich einwirken lässt, kann umso besser Handlungsfelder definieren. Caritas und Diakonie sind Schwestern. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, ist gemeinsame Aufgabe.