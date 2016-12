Als Vergeltung für die diplomatischen Strafmaßnahmen aus Washington weist Russland eine Reihe von US-Diplomaten aus: Die Regierung in Moskau wolle 35 US-Diplomaten ausweisen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag im russischen Fernsehen. Wegen des mutmaßlichen Eingreifens Russlands in den US-Wahlkampf mit Hackerangriffen hatte Obama am Donnerstag 35 Moskauer Diplomaten ausgewiesen und Sanktionen gegen mehrere russische Behörden und Unternehmen verhängt.

Medwedew: Obamas Regierung in „anti-russischer Agonie“

Der russische Regierungschef Dmitri Medwedew hat die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama wegen der Sanktionen gegen sein Land kritisiert. „Es ist bedauerlich, dass die Obama-Regierung, die mit einer Wiederherstellung unserer Beziehungen begann, ihre Amtszeit in anti-russischer Agonie beendet“, schrieb Medwedew am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. Er fügte die Buchstaben RIP für „Ruhe in Frieden“ hinzu.

Lawrow-Sprecherin kritisiert Obama scharf

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, fand noch ganz andere Worte: „Das ist keine Regierung. Das ist eine Gruppe außenpolitischer Versager, böse und beschränkt.“ Sacharowa hatte für Freitag seitens der russischen Politik „offizielle Mitteilungen, Gegenmaßnahmen und vieles mehr“ angekündigt. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte Vergeltungsschritte angedroht. Sacharowa schrieb, nach acht Jahren ohne außenpolitische Leistungen schaffe es der Friedensnobelpreisträger Obama nicht einmal, seine Amtszeit mit einem eleganten Punkt zu beenden, sondern nur „mit einem fetten Klecks“. (dpa, AFP)