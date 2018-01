In der Realität funktioniert das so nicht. Zumindest noch nicht. In der Realität gibt es 92 AfD-Abgeordnete, die meistens ziemlich vollzählig anwesend sind und die am Anfang bei noch fast jeder Rede ihrer Parteikollegen aufsprangen und laut applaudierten. 92 AfD-Abgeordnete, die stolz Selfies aus dem Plenarsaal und den Fraktionssitzungen twitterten. Und die jetzt bei jeder Gelegenheit versuchen, die anderen Fraktionen vorzuführen. Wofür sie manchmal sogar tricksen. Zum Beispiel wenn sie Bilder von ziemlich leeren Sitzreihen der anderen Fraktionen posten – aber 20 Minuten vor Sitzungsbeginn. Für einen kurzfristigen Twitter-Erfolg reicht das. Aus den Sitzungen selbst dürfen sie seit dem Twitterverbot, das Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble für alle verhängt hat, nicht mehr twittern.

Es sind Fehler im Umgang mit der AfD gemacht worden. Es ist verständlich, dass man auf einen Alterspräsidenten namens Wilhelm von Gottberg gut verzichten konnte, der den Völkermord am europäischen Judentum als noch immer „wirksames Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen und ihrer Geschichte“ ansieht. Dass man aber in der letzten Legislatur die Regeln änderte und nun der dienstälteste Abgeordnete Alterspräsident ist, war so leicht als „Lex AfD“ zu entlarven, dass man sich die Mühe einer anderslautenden Begründung hätte sparen können. Es war die erste Gelegenheit für die AfD, die Ausgrenzung durch die anderen Parteien zu beklagen. Dabei hätte die deutsche Demokratie eine Rede des 77-jährigen Gottbergs spielend ausgehalten.

Ausgrenzung nützt der AfD, das ist allen klar

Jetzt betonen die anderen Fraktionen zwar, dass man nicht extra wegen der AfD die Regeln ändern werde: Natürlich stehe der AfD dieser und jener Posten zu. Doch wenn es dann daran geht, die Nominierten der Partei auch zu wählen, wird es schwierig. Der Kandidat der AfD für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten, Albrecht Glaser, fiel wegen seiner Äußerungen zum Islam drei Mal durch. Dann wurde Roman Reusch nicht gewählt, der AfD-Kandidat für das Geheimdienstkontrollgremium. Eine Begründung gab es diesmal nicht. Reusch war vor seinem Einzug in den Bundestag leitender Oberstaatsanwalt in Berlin. Er fiel zwar mit umstrittenen Thesen zur Ausländerkriminalität auf, wäre aber für das Gremium durchaus qualifiziert. Die Kandidaten, die die AfD jetzt für die drei ihr zustehenden Ausschussvorsitzposten vorgeschlagen hat, sind wiederum eine Kampfansage, so schwer werden sie für die anderen Fraktionen zu akzeptieren sein.

Es ist für sie ein Dilemma: Man will sich nicht die Arbeit in den Ausschüssen kaputt machen lassen, der AfD aber eben auch die Opferrolle nicht zugestehen. Denn dass ihr Ausgrenzung letztendlich nützt, ist kein Geheimnis.

Wo kriegt man die Partei also zu packen? Schwierig ist das da nicht, wo sich die AfD daneben benimmt – wie kürzlich, als der Sohn der Tennis-Legende Boris Becker auf dem Twitter-Account des AfD-Abgeordneten Jens Maier rassistisch beleidigt wurde. Schwierig ist das aber dann, wenn die AfD Anträge einbringt und Positionen bezieht, die andere Parteien inhaltlich teilen. Das kann Union, FDP und selbst Linke betreffen. Es ist das zweite große Dilemma: Einem AfD-Antrag zuzustimmen, ist bislang undenkbar. Den Antrag nur mit der Begründung ablehnen, dass er von der AfD kommt, wollen auch die wenigsten. Also braucht es eine überzeugende Erklärung. Und die gelingt nicht immer. Das zeigte sich bei der CDU-Politikerin Schön in der Debatte um die Altersfeststellung bei Flüchtlingen .

„Polemisch“ sei der Antrag der AfD, voller „fremdenfeindlicher Prosa“ sagte sie. Liest man den Text, wird klar: Der Ton darin ist scharf. Da heißt es etwa, Falschaussagen zum Lebensalter seien in „in gravierendem Maße sozialschädlich“, weil sie zu hohen Kosten führten und „zu fehlerhaften Verurteilungen krimineller Ausländer nach Jugend- anstatt nach Erwachsenenstrafrecht“. Aber reicht die Wortwahl als formale Begründung aus? Überzeugend wirkt das nicht. Die SPD, die den Antrag auch inhaltlich ablehnte, etwa weil er Genitaluntersuchungen einschließt, hatte es da leichter.

Die anderen Parteien werden herausgefordert. Sie müssen auf Zack sein

Diese Dilemmata werden sich auch in Zukunft nicht auflösen lassen. Es hilft eigentlich nur: weiter machen, vorbereitet sein, Details kennen, mehr wissen – und dagegenhalten. Die Anwesenheit der AfD im Plenum sollte die Abgeordneten der anderen Fraktionen zu Höchstleistungen anspornen. Sie müssen weiter die Auseinandersetzung in der Sache suchen. Und sie dürfen nicht müde werden, den Behauptungen der Partei zu widersprechen, wenn sie falsch sind.

So, wie sie es bereits tun: Zum Beispiel als der bayerische AfD-Abgeordnete Stephan Protschka behauptete, die Grünen hätten ihren Widerstand gegen das Glyphosat in den Sondierungen aufgegeben zugunsten der Flüchtlingskrise – „sodass man noch mehr Flüchtlinge aufnehmen kann“. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast korrigierte umgehend: In den Sondierungsgesprächen sei vereinbart worden, die Glyphosat-Entscheidung der EU-Kommission abzuwarten und im Falle einer Verlängerung Einschränkungsmaßnahmen vorzunehmen. „Haben Sie das nirgendwo gelesen?“, fragte Künast den AfD-Mann streng. Doch, „in der Presse...“, musste dieser daraufhin zugeben.

Sitzt man da oben auf der Pressetribüne im Bundestag, bekommt man Zweifel, ob das ausreichen wird. Denn egal wie leidenschaftlich die Redner da unten debattieren, egal wie gut die Argumente und Erwiderungen sind – ein großer Teil verhallt weitgehend ungehört. Der Bundestag soll eigentlich ein Schaufenster, eine Arena sein: Was hier passiert, ist kein Selbstzweck – es soll die Bürger, die potenziellen Wähler erreichen. Die AfD ist bisher die einzige Partei, die ihre Reden und Wortbeiträge so massiv über die sozialen Medien verbreitet. Zeitungen und Rundfunk können nicht voll umfänglich über alle Debatten berichten. Vielleicht müssten die anderen Parteien die Wortbeiträge ihrer Abgeordneten deshalb selbst noch stärker nach außen tragen, ihre Erwiderungen auf die AfD mehr als bisher bekannt machen, sie im Internet vermarkten. Und manchmal eben auch in Großbuchstaben.