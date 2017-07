SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz unterstützt die Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, einen eigenen Haushalt für die Euro-Zone einzurichten und einen EU-Finanzminister zu berufen. „Ich will einen Investitionshaushalt für die Euro-Zone, und ich bin für einen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister, der sich vor allem dafür einsetzt, den ruinösen Steuerwettbewerb und die Steuerflucht in Europa zu bekämpfen“, sagte Schulz am Donnerstag laut Manuskript in einer Rede an der Pariser Elite-Universität Sciences Po. Anschließend war ein Treffen des Kanzlerkandidaten mit Macron im Elysée-Palast geplant.



Europa könne „nicht durch Kaputtsparen“ gerettet werden, sagte der SPD-Vorsitzende weiter. Vielmehr müsse investiert werden, und die Jugendlichen in Südeuropa müssten „endlich wieder eine Perspektive auf Arbeit“ bekommen. „Dazu gehört für mich im Übrigen auch, dass Deutschland selbst mehr investiert“, sagte Schulz weiter.



SPD-Chef: Reform der Euro-Zone muss 2019 stehen

Der SPD-Kanzlerkandidat forderte, dass die Reform der Euro-Zone „nicht länger verzögert werden“ dürfe. Parallel zum Ende der Brexit-Verhandlungen im Jahr 2019 müsse das „Fundament für eine gestärkte Wirtschafts- und Währungsunion“ stehen. Wie schon bei der Vorstellung des SPD-Zukunftsplans am vergangenen Sonntag sprach sich Schulz dafür aus, dass Deutschland nach dem Brexit mehr Geld in den EU-Haushalt einzahlen müsse: „Wenn das Vereinigte Königreich als Nettozahler 2019 unsere Union verlässt, werden wir mehr leisten müssen, selbst wenn wir den aktuellen Haushalt nur stabilisieren wollen.“ Er wiederholte seine Warnung an Polen und Ungarn, dass diese Länder nur dann von höheren Beiträgen Deutschlands profitieren könnten, wenn sie sich auch ihrerseits solidarisch zeigten: „Wer keine Flüchtlinge aufnimmt, wer zum Beispiel einen ruinösen Steuerwettbewerb in Europa betreibt, der verhält sich unsolidarisch, und der kann auch nicht mit unserer vollen Solidarität rechnen.“