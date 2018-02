Wir haben in Deutschland und Europa in den vergangenen Jahren erlebt, wie sich durch die Flüchtlingsbewegung die politische Tagesordnung und die gesellschaftliche Stimmung heftig verändert haben. Aber nicht nur durch die Flüchtlingsbewegung, denn diese ist ja nur Symptom und Teil eines umfassenderen Prozesses, den wir mit dem Schlagwort „Globalisierung“ bezeichnen.

Globalisierung, das meint, vereinfacht gesagt, die Entgrenzung und Beschleunigung der ökonomischen Entwicklung, der internationalen Arbeitsteilung, des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts. Mit und seit der Finanzmarktkrise erleben wir die Rückseite der Globalisierung, vor allem eine Verschärfung sozialer Gegensätze, der Reichtums-Armuts-Unterschiede – auch in Deutschland! Viele erleben die Globalisierung als Gefährdung, ja als Verlust des Primats demokratischer Politik gegenüber den Märkten. Ein Gefühl des Kontrollverlusts über das eigene Schicksal breitet sich aus, Abstiegsängste und Zukunftsunsicherheit nehmen gerade auch in den sogenannten sozialen Mittelschichten zu.

Ein Gefühl, das verstärkt wird durch den rasanten Prozess der Digitalisierung. Die Zukunft der Arbeit, also der Arbeitsbiografien, ist fragil. Auch die schnellen wissenschaftlichen, biomedizinischen und gentechnischen Fortschritte tragen zur Verunsicherung bei.

Je komplexer die Probleme, desto größer das Bedürfnis nach einfachen Antworten

Der Blick in die Welt, in die internationale Politik zeigt: Wir erleben die Wiederkehr alter Geister; des Nationalismus, des Chauvinismus, des Rassismus, der autoritären Politik. Was für eine Welt, die von Putin, Erdogan, Xi Jinping beherrscht wird und nun von Donald Trump.

Die liberale, rechtsstaatliche und sozialstaatliche Demokratie wird immer mehr zur Ausnahme! Sie erweist sich als zerbrechliches politisches System. Aber: Diese Demokratie ist die politische Lebensform unserer Freiheit! Sie gilt es zu verteidigen, gerade im Alltag von Demokratie. Gerade auch in dem, was man Krise der Parteiendemokratie, Vertrauenskrise der Volksparteien, der demokratischen Institutionen nennt. Gerade auch gegen das, was viele zu Recht als Vergröberung der kommunikativen Sitten erleben. Die Lügen halten Hof als „alternative Fakten“. Die sozialen Medien werden zu Echoräumen der Entladung von Hass.

Wird sich angesichts all dessen unsere Demokratie bewähren und behaupten oder sich als Schönwetterdemokratie erweisen?

Wir kennen aus unserer deutschen Geschichte diesen angstgetriebenen Mechanismus: Je komplexer, bedrohlicher die Problemfülle erscheint, umso stärker das Bedürfnis nach den einfachen, radikalen Antworten, umso stärker die Sehnsucht nach den schnellen Lösungen, ja nach der Erlösung, nach der starken Hand. Das ist die Stunde der Populisten, der großen und kleinen Vereinfacher und Verfeinder und Schuldzuweiser. Mitten in unseren Demokratien breiten sie sich aus, haben bei Wahlen Erfolg. Wir haben sie erlebt und erleben sie in unserer Nachbarschaft: in Frankreich und Holland, in Polen und Ungarn, in Österreich und Italien und eben auch in Deutschland mit der AfD.

Es geht um die Beteiligung der Bürger

Ja, es gibt in der gegenwärtigen Welt und gewiss auch in Deutschland vielfältige Anlässe und Gründe für Zukunfts-Besorgnisse und Zukunfts-Ängste. Ja, es gibt Anlässe und Gründe für den heftigenWunsch nach der großen Veränderung – und für den genauso heftigen Wunsch nach Linderung der Veränderungsschmerzen! Aber weder der Ruf nach einer „bürgerlich-konservativen Wende in Deutschland“ à la Alexander Dobrindt ist die angemessene Antwort noch die Rückbesinnung auf die Nation, die Rückgewinnung von Grenzen oder „Germany first“ à la AfD.

Die angemessene Antwort ist aber eben auch nicht der zwar verständliche und doch auch ein wenig nostalgische Ruf nach dem ganz Neuen, nach der großen Erzählung, der verheißungsvollen Utopie, der alles überwölbenden Idee – wie sie von Bürgern, Journalisten, Professoren, Politikern gewünscht, erfleht, bequatscht werden. Es handelt sich dabei durchaus um eine der Spielarten der Geringschätzung, ja der Verachtung der alltäglichen, prosaischen Demokratie. Ich betone dagegen absichtsvoll pathetisch: Die wirkliche demokratische Politik ist weder Unterhaltung noch Erlösung. Die wirkliche Politik ist grau, hässlich, schweißtreibend, enttäuschungsbehaftet und müht sich von Kompromiss zu Kompromiss, sie verlangt geradezu revolutionäre Geduld! Ich lobe die Langsamkeit von Demokratie, auch wenn sie mich und uns Nerven kostet. Nur diese Langsamkeit schafft die Möglichkeit, dass sich an ihren Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen möglichst viele Bürger beteiligen können, wenn sie es denn wollen.